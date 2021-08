Was passiert, wenn ein Mensch an Demenz erkrankt und nicht mehr Herr seiner selbst ist? Arno Geiger hat ein sehr persönliches Buch darüber geschrieben und verarbeitet darin die Krankheit seines Vaters.

„Wo ist mein Gehirn?“, fragt der Vater. „Unter dem Hut“, antwortet der Sohn. Der Vater nimmt den Hut ab und schaut hinein, dann sagt er: „Das wäre aber ein Wunder.“

Was passiert, wenn ein Mensch an der Alzheimer Demenz erkrankt? Der Schriftsteller Arno Geiger hat ein sehr persönliches Buch geschrieben. In "Der alte König in seinem Exil" verarbeitet er die Krankheit seines Vaters.

Demenz - das erschreckt uns, wir wissen nicht, wie wir mit Demenzkranken umgehen sollen. Aber zunächst erkennen wir die Krankheit überhaupt nicht. So ergeht es auch Arno Geiger und seiner Familie, die sich zunächst über den Vater ärgern. Der legt auf einmal lieber Patiencen und schaut Fernsehen, anstatt wie gewohnt in den Garten zu gehen und zu arbeiten. Es dauert bis sie erkennen, dass keine Faulheit dahinter steckt, sondern der Vater einfach nicht mehr weiß, was er im Garten machen soll. Der Vater überspielt seine Demenz mit Floskeln oder Ausflüchten. Der Rasierapparat findet sich in der Mikrowelle wieder.

Die Krankheit begann neue Fähigkeiten hervorzubringen. Der Vater, der immer ein ehrlicher Mensch gewesen war, entwickelte ein herausragendes Talent für Ausreden. Und die Angehörigen wissen nicht, ob sie darüber lachen, staunen oder weinen sollen.

Der Vater weiß nicht, wie er mit dem Verlust seiner geistigen Fähigkeiten zurechtkommen soll, aber auch seine Kinder können mit der Veränderung seiner Persönlichkeit erst einmal nicht umgehen. Arno Geiger sieht schließlich ein, dass er den Vater nicht in die Welt zurückholen kann. Dem Demenzkranken geht der „Überblick verloren“, er wird „heimatlos“.

Es entstehen aber auch Situationen, die anrühren, grotesk oder einfach nur zum Schmunzeln sind. Beispielsweise wenn der Vater den Sohn beim Binden seiner Schuhe fragt: Das sind zwei Schnürsenkel, aber wo ist der dritte? Oder der Vater darüber verärgert ist, dass der Nachrichtensprecher im Fernsehen bei den Weihnachtskeksen nicht zugreifen will.

Ein großartiges Buch, dem es gelingt, Worte für etwas zu finden, was wir selbst nicht begreifen können.