Zeitreise mit dem Meister des Horrors

Jake Epping. Lehrer. Geschieden. Ein Mann, für den das Leben nicht mehr allzu viele Träume bereit hält. Doch dann zeigt ihm sein Kumpel Al, ein todkranker Kneipenbesitzer, ein Hinterzimmer. Ein Hinterzimmer, in dem sich das Leben des Lehrers komplett verändern wird.

Denn dort ist eine Art Portal in die Zeit. Wer durch dieses hindurch tritt, landet am 9. September 1958 um 11:58 Uhr. Jake wird zum Zeitreisenden. Zuerst versucht er ein fürchterliches Familiendrama zu verhindern, von dem er weiß, dass es stattfinden wird. Als es ihm gelingt und er zurückreist in die Gegenwart, erzählt ihm sein Kumpel Al von einem verlockenden Gedankenspiel: Was wäre, wenn Jake noch einmal ins Jahr 1958 reist, dort ein Weilchen lebt, das Attentat auf John F. Kennedy verhindert und damit die Zukunft der ganzen Welt verändert.

Stephen King, der Meister des Horrors, präsentiert mit seinem neuesten, über tausend Seiten dicken Schmöker, einen Roman, der nicht auf Grusel, Grauen, Gänsehaut spekuliert, sondern das Thema Zeitreise originell, ungewöhnlich und extrem spannend variiert. Klasse Einfall zum Beispiel: Der Zeitreisende verrät sich, weil er aus Versehen einen Song von den Stones trällert, der erst sehr viel später herausgebracht wurde. Darüberhinaus gibt es viele Anspielungen auf einen seiner berühmtesten Romane "Es", denn der Zeitreisende kommt auch nach Derry und spürt die Anwesenheit des Bösen. Denn ganz ohne Horror geht’s natürlich nicht. Doch der fürchterliche Killerclown Pennywise bleibt im Verborgenen. Das Böse ist diesmal eher die Zeit, besser die Vergangenheit selbst. Sie will nicht verändert werden. Und je näher der 22. November 1963 rückt, der Tag des Attentats, desto größer werden die Probleme von Jake. Er muss bitter dafür bezahlen, dass er in der Zeit herumpfuscht.