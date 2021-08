Vielleicht auch mal eine Graphic Novel als Buchtipp gefällig, also einen Comic? Auf diesen preisgekrönten 160 Seiten erzählt Charlie-Hebdo-Autor Riad Sattouf die Geschichte seiner frühen Kindheit.

Die Kinder, die draußen einen Hund quälen. Die Oma, die dem Enkel als Heilmittel die Augen ableckt. Die Betonbaracken, durch die das ganze Land einer Baustelle gleicht. Öliger Schafskäse und bittere Oliven: Ganz schön fremd und bisweilen befremdlich kommen einem diese arabischen Achtzigerjahre in Libyen und Syrien vor.

Vater bestimmt eine Rückkehr in die alte Heimat

So fremd wie dem kleinen Riad, der zwei Jahre alt ist, als er mit seiner französischen Mutter und seinem arabischen Vater von Paris nach Tripolis zieht. Später geht es weiter nach Damaskus. Der eine Ort hängt voller Gaddafi-Plakate, am anderen ist Assad-Verehrung Pflicht. Riads Vater hat in Frankreich studiert und will, als überzeugter Panarabist, nun seiner Heimat Bildung bringen.

Erzählungen aus Sicht eines Kindes

Klingt eher nach Seminararbeit als nach Comic? Aber die Story ist nicht nur in Zeiten von Syrienkrieg und Flüchtlingsdebatte so aktuell wie informativ, sie packt einen einfach, weil Riad Sattouf sie so virtuos erzählt: konsequent aus der Sicht des Knaben, der für seine langen blonden Haare von den Cousins drangsaliert wird – der Diktatur und Korruption erlebt, ohne das zu verstehen – aber neugierig alles anguckt und auf Kinderart eben hinnimmt. Genau wie seinen etwas nervigen Vater, der modern tut und trotzdem den Pascha gibt.

Gezeichnet ist das alles im Stil der sogenannten „Ligne claire“ – nicht allzu expressiv, eher wie „Tim und Struppi“, nur nicht so bunt, sondern mit immer nur einer Farbe zum Schwarzweiß: Wüstengelb in Libyen, Meerblau in Frankreich, Erdrosa in Syrien, so wie Riad Sattouf das als Kind gesehen hat. Und immer mit einem schön beiläufigen, teils auch makabren Witz.

Fazit

„Der Araber von morgen“ ist also lustig und lehrreich, macht auch als Geschenk was her. Und wenn der kleine Riad im letzten Bild verzagt ins Flugzeug steigt, mit dem es nach einem Frankreichurlaub wieder nach Syrien geht, wo die Schule wartet – da ist schon klar, der zweite Band muss auch her.