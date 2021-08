So viele Augen werden da gar nicht gesammelt...!

Bei einem Buchtitel wie "Der Augensammler" haben wir wahrscheinlich alle erst mal ein ziemlich ekliges Bild im Kopf. Aber so blutig und brutal wie es sich anhört, ist das Buch bei Weitem nicht. Der Augensammler macht folgendes: Er tötet erst mal eine Mutter, nimmt ihr Kind oder ihre Kinder mit, versteckt sie so, dass sie sich nicht aus ihrer Klemme befreien können. Und jetzt kommt das Eklige: Die Mütter haben immer eine Stoppuhr in der Hand auf denen eine Zeit rückwärts läuft: 45 Stunden und 7 Minuten. So lange hat der jeweilige Vater Zeit, sein Kind zu finden. Nach Ablauf der Frist stirbt das Kind und immer wenn die Leichen gefunden wurden, fehlte ihnen das linke Auge.

An sich wird das aber gar nicht so ausführlich beschrieben, sondern es geht eher um einen Zeitungs-Journalisten, Alexander Zorbach, der rund um den Augensammler recherchiert hat - sein Metier, denn Zorbach war früher mal Polizist. Und gerade als Zorbach sich um die neueste Entführung des Augensammlers kümmern will, gerät er selbst in Verdacht. Sein Geldbeutel wird am Tatort gefunden, er hat Infos, die er eigentlich gar nicht haben dürfte und dann kontaktiert ihn noch eine mysteriöse blinde Physiotherapeutin, die behauptet den Augensammler behandelt zu haben. Außerdem sagt sie, sie kann, nur durch Körperkontakt, in die Vergangenheit ihrer Patienten schauen und sie hätte einen der Morde des Augensammlers in ihren Visionen gesehen!

Die Frage in dem Buch ist also: Wie tief steckt Alexander Zorbach selber mit drin? Oder wird ihm das alles angehängt? Und wieso kann die blinde Frau in die Vergangenheit schauen? Das alles passiert, während die 45 Stunden und 7 Minuten für das aktuell entführte Kind ablaufen. Ganz cool ist: Das Buch läuft rückwärts von Kapitel 84 bis 1. Es startet mit einem Epilog und endet mit dem Prolog. Die Seitenzahlen fangen bei 442 an und laufen dann runter - zumindest in der Papierbuch-Ausgabe. Ich habe das E-Book gelesen, da ist das etwas anders. Und es gibt noch eine Besonderheit: Die Perspektive des Erzählers ändert sich ständig in den verschiedenen Kapiteln. Mal wird aus Sicht von Zorbach selbst erzählt, mal aus Sicht der blinden Frau oder des Einsatzleiters der Polizei.