Der Chinese

Die Morde in seinen Krimis sind brutal, keiner inszeniert seine Morde so bildhaft und krankhaft wie Mankell und zu Beginn dieses Buches gibt es dann auch gleich die ersten 18 Leichen. An einem eiskalten, dunklen Wintertag im Norden Schwedens entdeckt ein zufälliger Besucher, dass er sich in einem Dorf befindet, dessen Bewohner bestialisch ermordet wurden. Herumliegende Knochen lassen kurzzeitig sogar an Kannibalismus denken. Aber, die Heldin des Buches, eine Richterin mit Alt-68er-Attitüde, ahnt schnell, dass sich dahinter mehr verbirgt. Und an dieser Stelle beginnt eigentlich ein neuer Roman im Roman. Im Jahr 1863 machen sich in China drei Brüder auf, der Armut des Bauernlebens zu entfliehen und sich Arbeit in der Stadt zu suchen. Eine Geschichte beginnt, in der Menschen alles Menschenwürdige genommen wird und die nur noch als Ware betrachtet werden. Nur einer der Brüder wird diese Reise, die sie auch nach Amerika zum Eisenbahnbau führt, überleben. Er führt Tagebuch und man ahnt, dass der aufgestaute Hass letztendlich über 100 Jahre später zu diesen Morden in einem Dorf in Schweden geführt hat. Dieser Teil des Buchs ist absolut fesselnd.

Käme jetzt eine zügige Lösung des Falls, wäre der Chinese für mich ein gesellschaftskritischer Superkrimi gewesen, aber: Die Richterin beginnt jetzt doch allzu ausführlich ihre 68er-Attitüde zu hinterfragen und im vierten Teil des Buches geht es dann auch noch um die Kolonialisierung Afrikas durch China. Eine spannende Fiktion, zugegeben, aber das sprengt dann doch etwas den Rahmen und die Handlung wirkt, weil all das noch dazu gepackt wird, das Geschehen auch noch nach Afrika verlagert wird, arg konstruiert. Der Showdown findet dann übrigens in London statt.