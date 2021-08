Durch ihre Augen lernen wir den Circle kennen - und das ist eher eine Sekte als eine Firma. Neben der eigentlichen Arbeit müssen die Circle-Mitarbeiter ständig etwas posten und beantworten täglich hunderte von Nachrichten in irgendwelchen Netzwerken. Wer nicht mitmacht, sinkt in der firmeninternen Aktivtäten-Rangliste. Mae ist am Anfang begeistert davon und macht alles mit. Als Leser merkst du schnell, dass bei dem ganzen Datenwahnsinn irgendetwas faul ist. Du willst Mae an den Schultern packen, schütteln und fragen: "Merkst du nichts?!" Aber Mae macht weiter, arbeite sich hoch, postet und chattet. Erst als sie einen mysteriösen Fremden triff, wird sie skeptisch und die Geschichte nimmt Fahrt auf. Der Circle hat ein bisschen was von George Orwells "1984". Man hofft, dass Google, Facebook und Co hoffentlich noch nicht so weit sind wie der Circle!