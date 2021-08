Zeitreise auf den Spuren von John Lennon

Am 8. Dezember 1980 wurde John Lennon in New York erschossen. Und für alle, die das auch heute nach 25 Jahren traurig macht, gibt´s ein Trostbuch: "Der dreizehnte Beatle".

Das ist die Geschichte eines echten Beatles-Fan, der nur ein Ziel hat: Nämlich zu verhindern, dass John Lennon sich am 9. November 1966 in Yoko Ono verliebt. Dieser Fan Billy lebt eigentlich im hier und jetzt, bekommt aber dank einer guten Fee ein volles Portemonnaie und die Zeitreise nach London geschenkt. Und da er natürlich weiß, wann er wo was machen muß, um die Lennon-Ono-Geschichte zu verhindern, legt er auch sofort los. Dumm nur, dass er damit die Geschichte der Beatles um einige weitere Jahre verkürzt. Aber vielleicht ist das auch einfach nur der Preis, den er zahlen muß, um Leuten wie Jimi Hendrix, Marianne Faithfull, David Bowie, Janis Joplin, Leonard Cohen, Jim Morrison, Eric Burdon und Eric Clapton zu begegnen.