Fiktives Treffen am Bahnhof

Der französisch-schweizerische Journalist und Schriftsteller Alex Capus kam in der Normandie zur Welt, inzwischen lebt der 52jährige in einem Kaff in der Schweiz. Dort schreibt er auch seine vielfach ausgezeichneten Bücher. Die Idee zu seinem letzten Roman "Der Fälscher, die Spionin und der Bombenbauer" kam ihm, als er auf dem Züricher Hauptbahnhof warten musste. Die Zeit hat sich gelohnt, finde ich.

Alex Capus interessiert sich für Biographien, vor allem für das, was er die eleganten Niederlagen im Leben nennt. Und so verbindet er in "Der Fälscher, die Spionin und der Bombenbauer" die Lebensgeschichten von drei sehr unterschiedlichen Menschen, deren einzige Verbindung darin besteht, dass sie sich im Jahre 1924 auf dem Züricher Hauptbahnhof begegnet sein könnten.

Da ist der Schweizer Felix Bloch, der anfangs Gullydeckel entwirft, und dann in Leipzig dem Atomphysiker Werner Heisenberg assistiert. Er flieht vor den Nazis nach Kalifornien und konstruiert in Los Alamos gemeinsam mit Robert Oppenheimer die Atombombe. Ausgerechnet er, der sein Leben lang Pazifist war! Er verlässt später die Forschungsgruppe. Mit dem Nobelpreis für Physik wird er 1952 für die Entwicklung der Magnetresonanztomographie ausgezeichnet.

Dann ist da die Italienerin Laura D'oriano, die gern als Sängerin die Karriere ihrer Mutter überflügeln würde, aber es reicht nur zu Burlesque-Auftritten in den Bars von Marseille. Sie wird während des Zweiten Weltkriegs als Spionin von de Gaulles Leuten angeworben. Sie bespitzelt italienische Matrosen und lässt sich von ihnen die Routen ihrer U-Boote verraten, eine für die Gesprächspartner tödliche Indiskretion. Auch Laura D'Oriano lebt nicht lange. Sie wird im Alter von 31 Jahren von den italienischen Faschisten in Rom hingerichtet.

Und dann verfolgen wir die Vita des Schweizer Kunstmalers und Restaurators Emile Gilliéron, der gern Künstler geworden wäre. Doch dann folgt er seinem Vater nach Knossos, hilft dem britischen Archäologen Sir Arthur Evans minoische Fundstücke auszugraben und sie großzügig zu rekonstruieren. Er ist dabei so geschickt, dass die Fälschungen lange Zeit nicht als solche enttarnt werden.

Capus verbindet hier Fakten mit Fiktion, dafür wurde er auch kritisiert. Aber dadurch liest sich der Roman sehr flüssig. Und er macht Lust darauf, noch mehr über diese Menschen zu erfahren.