Ein völlig durchgeknalltes Buch

Thursday Next ist Agentin - so richtig mit Partner, Kanone, schnellem Auto und unaufgeräumten Schreibtisch. Und zwar muss sie Literatur vor Fälschungen schützen. Wie bitte? Genau. In unserer Welt interessiert das keinen, und wir wüssten auch gar nicht, wie man an bereits geschriebenen Werken rumpfuschen kann - in der Welt von Thursday Next kann man aber durch die Zeit reisen und: Die Menschen sind völlig verrückt nach Literatur. Ansonsten spielt die Geschichte aber mehr oder weniger in dem England das wir kennen.

Der erste Fall von Thursday ist natürlich spektakulär. Das Originalmanuskript von Martin Chuzzlewitt von Charles Dickens wird geklaut, eine der Personen aus dem Buch wird in die wirkliche Welt geholt und dort ermordet. Damit fehlt diese Person in allen jemals gedruckten Versionen von Martin Chuzzlewitt. Das ist perfide, gemein, nicht mehr rückgängig zu machen und vor allem: erst der Anfang. Mit dieser miesen Nummer macht der Oberfiesling nämlich erst mal auf sich aufmerksam, um dann das ganz große Verbrechen zu planen. Hat er bei Martin Chuzzlewitt nur eine unwichtige Nebenperson verschwinden lassen, so will er jetzt ein ganzes Buch zerstören. Nämlich Jane Eyre von Charlotte Bronte. Unser Oberfiesling entführt Jane Eyre aus dem Roman, und damit ist natürlich die ganze Story im Eimer - es gibt halt keine Hauptperson mehr. Spezialagentin Thursday Next hat jetzt viel zu tun, zumal ihre Behörde ganz schön unter Beschuss steht. Wie gesagt: In Ihrer Welt hat Literatur nun mal einen viel höheren Stellenwert als in unserer.