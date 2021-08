Ein echter Eco

Das 19. Jahrhundert: Fiese Verschwörungen, famose Fälschungen, fataler Verrat: Gefährliche Dokumente, politische Intrigen und geheimdienstliche Ränkespiele. Umberto Eco ist mal wieder voll in seinem Element. Und wie schon beim "Namen der Rose" oder noch mehr beim "Focaultschen Pendel" spielen viele der Figuren ein falsches Spiel und arbeiten an finsteren Plänen. Und was natürlich auch zu einem echten Eco gehört: Das meiste was hier zu lesen ist, entspricht historischen Fakten. Mit denen der Autor nur so um sich schlägt.

Nur die Hauptfigur, die ist erfunden: Simone Simonini, eine schwer durchschaubare Gestalt, die sich in der Kunst des Täuschens und Fälschens bestens auskennt. Dass Fälschungen sehr hilfreich sein können, kriegt er durch eigene Erfahrung mit. Er bringt gefälschte Papiere über seinen Arbeitgeber, einen Notar, an den richtigen Mann, und schwupps landet dieser im Gefängnis. Simonini bekommt dessen Vermögen.

Das ist erst der Anfang. Seine Lügengeschichten bekommen geradezu historisches Format. Denn der wahnwitzige Fälscher taktiert mit Geheimbünden und Geheimpolizisten und bringt die absurdesten Verschwörungstheorien in Umlauf: Um Aufstände anzuzetteln, Regierungen zu stürzen oder ganze Völker zu verleumden.

Es ist unglaublich was in diesem Buch alles an Verschwörungstheorien zelebriert wird. Und wie diese sich ständig wandeln. Für die einen stecken z.B. die Templer hinter der französischen Revolution, für die anderen waren es bayrische Freimauerer. Und wieder andere behaupten, hinter allem würden die Juden stecken. Weshalb auch die gefälschte Hetzschrift über die Weisen von Zion mit ihren Weltverschwörungsplänen verbreitet wird. Was fatale Folgen hat. Antisemitismus ist sicherlich eines von Ecos Themen. Aber es geht auch um Funktions- und Wirkungsweisen von Verschwörungstheorien. Und da gibt es viele aktuelle Bezüge. Man denke nur an die vielen Verschwörungstheorien rund um den 11. September. Eco beschreibt wie solche Gerüchte wirkungsvoll in Umlauf gebracht werden und wie sie die größten Erfolge zeitigen. Da wird einem regelrecht schwindlig.