Kampf zwischen Verantwortung und Verlorensein

Alan Silverman bekommt die Krätze, als er sich um die neuhinzugezogene Naomi kümmern soll. Der 13-Jährige hat Baseball im Kopf, will sich mit dem coolen Joe Condello messen können, aber keine Psychonummer schieben. Aber seine Eltern bitten ihn inständig, mit der 12-jährigen Naomi Zeit zu verbringen. Diese ist mit ihrer Mutter von Frankreich nach Amerika geflohen, um den Nazis zu entkommen. Nur wirklich entkommen kann Naomi kaum. Zu tief wütet in ihr die Erinnerung. Die Erinnerung an den Tag, als ihr der Vater befahl, sich unterm Bett zu verstecken und die Geheimunterlagen zu zerreißen. Die Finger hat sie sich blutig gerissen an jenem Tag und musste doch ansehen, wie ihr Vater von den Nazis erschlagen wurde. Es war ihre Schuld, redet sie sich ein. Hätte sie die Unterlagen schnell genug zerrissen, dann würde ihr Vater noch leben. Seit Jahren sitzt sie völlig apathisch in der Ecke und zerreißt nicht vorhandenes Papier in der Luft. In der Wohnsiedlung nennen sie sie nur die Verrückte, die Bekloppte, und jetzt muss ausgerechnet Alan Silverman auf so eine aufpassen. Natürlich ist er bei Joe Condello und den anderen unten durch, als sie ihn mit Naomi sehen.