Hippies, Punk und Internet: Ein Musikbiz-Roman

Es beginnt mit dem Diebstahl einer grünen Geldbörse aus einer Handtasche im Damenklo eines New Yorker Hotels. Sasha ist nämlich Kleptomanin und außerdem die Assistentin von Bennie, dem Labelchef - aber das kommt später, erst mal geht es in die Praxis von Sashas Therapeuten, dem sie das mit der Geldbörse beichtet, und wie sie dann diesen Typen kennenlernte, den sie auch mit nach Hause nahm und der sie dummerweise ertappt, wie sie in seiner Geldbörse schnüffelt. Wie das weitergeht, erfahren wir gar nicht, denn jetzt folgen wir besagtem Bennie, der eine widerborstige Mädelsband im Proberaum besuchen muss, davor noch seinen Sohn von der Schule abholt, und im Auto über Punkrock, eine Bürointrige und über Läuse sinniert.

Kapitel drei: Zigaretten, Gin, Kirschkaugummi und ein Trupp Teenies am Wochenende: Scotty und Bennie (da ist er wieder) und Alice, in die Bennie verliebt ist, die aber nur Augen für Scotty hat, denn Scotty spielt E-Gitarre, und wie. Ganz am Ende des Buchs und zwanzig Jahre später erleben wir seinen irrwitzigen Comeback-Versuch. Aber erst kommt Kapitel vier: das heißt "Safari" und ist auch eine. Und falls das alles ein bisschen verwirrend klingt - es ist so: Jedes Kapitel dieses Romans wird aus einer anderen Perspektive erzählt, und auch nicht chronologisch und nie ganz zu Ende; wir steigen in Geschichten ein und wieder aus, aber man bleibt mühelos dran, weil einen jede neue Story sofort wieder packt.