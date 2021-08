Ohne falsche Erwartungen: TOP!

Mit falschen Erwartungen ein Buch anfangen: Immer wieder doof. Momentan gibt es ein Buch, bei dem das ganz vielen passiert. "Der Hof" von Simon Beckett. Dessen Krimis um Forensiker David Hunter haben sich millionenfach verkauft. Und sein neues Buch hat eigentlich nur ein einziges Problem: Nämlich, dass alle denken, es ginge darin wieder um David Hunter, merken, das ist nicht so und enttäuscht sind. So erklären sich die teilweise schlechten Bewertungen im Netz, von Leuten die einen heftigen, actionreichen Thriller erwartet haben. Das was Beckett in "Der Hof" abzieht, ist aber weitaus beeindruckender. Es ist bester Suspense - also Spannungserzeugung mit geringsten Mitteln.

Inhalt: Ein Mann namens Sean ist auf der Flucht. Man weiß nicht genau vor was oder wem, man weiß nur, der Typ hat irgendetwas Schlimmes angestellt. Blut am Beifahrergurt seines Autos und ein mysteriöses Päckchen in seinem Rucksack lassen darauf schließen. Er muss das Auto stehen lassen, tritt kurz danach in eine rostige Eisenfalle und zerfetzt sich den Fuß. Im Schmerzdelirium wird er gerettet und landet auf einem abgelegenen, heruntergekommenen Hof. Und da fangen seine Probleme erst an. Der Hof gehört drei höchst fragwürdigen Personen - einem alten, tyrannischen, brutalen Kauz und seinen beiden Töchtern, die aber nicht weniger merkwürdig sind. Irgendetwas stimmt auf diesem Hof ganz und gar nicht.