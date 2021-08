Ein Buch, dass einfach nur Spaß macht

Was machen Sie an Ihrem hundertsten Geburtstag? Naja, erst mal so alt werden, wir sind ja nicht alle Jopi Heesters....

Ein Hundertjähriger beschließt auf jeden Fall, sich den Geburtstagsrummel mit Presse, dem Altenheimpersonal und dem Bürgermeister nicht anzutun und seine eigene Geburtstagsfeier zu schwänzen. Allan Karlsson ist der Protagonist in "Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand" und GENAU das tut Allan auch, schließlich ist er noch fit im Kopf. Und was DANN passiert, treibt einem die Tränen in die Augen - und zwar LACHtränen.

Dieser Roman ist das Witzigste, was ich seit langem gelesen habe. Den hundertjährigen Allan mag man von Zeile 1 des Buches, wenn er mit seinen Pantoffeln im Stiefmütterchenbeet vor seinem Fenster steht und durchbrennt. Am Bahnhof soll er eigentlich nur mal eben auf nen Koffer aufpassen, Allan nimmt ihn aber einfach mit - schließlich fährt sein Bus. Und in diesem Koffer sind 50 Millionen Kronen. Ab diesem Zeitpunkt wird Allan gejagt: von der Mafia - denen gehört das Geld, von der Polizei und der Presse. Aber mit Hilfe eines Gauners, eines Kioskbesitzers und einer Frau mit einem besonderen Haustier - einem Elefant - entwischt Allan immer wieder. Gut, ein paar Leichen gehen auf sein Konto - allesamt eher ein Versehen, denn Allan meint es nie böse.

Als Leiche 1 in einer Kiste nach Übersee versteckt wird meint Allan noch: der könnte noch richtig was sehen von der Welt, wenn er die Augen offen hält? Nur einer von unzähligen bitterbösen und mit Situationskomik unschlagbar lustigen Sätzen in diesem Buch. Und wie erwähnt - Allan ist ein Meister im Entwischen... denn eigentlich hat er die letzten hundert Jahre nichts anderes gemacht, als ständig aus den ausweglosesten Situationen und dem sicher geglaubten Tod zu entwischen.

Er hat nix anständiges gelernt, ging nur 3 Jahre auf die Grundschule - aber eines hat er sich selbst beigebracht und kennt sich damit bestens aus: mit Sprengstoff! - ein Wissen das ihm oft genug das Leben rettet UND die Tatsache, dass ihm Politik und Religion total schnurz sind. Allan wechselt die Fronten wie andere die Unterwäsche und bleibt nur einem treu - sich selbst. Und so werden all die Großen der politischen Weltgeschichte seine Freunde - NACHDEM sie ihn eigentlich mal umbringen wollten.