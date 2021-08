Vom Yuppie zum Versager und Mörder

Nur der Gewinner geht zum Dinner. Und da will Ned Allen natürlich dabei sein, denn dieser Satz ist sein Lebensmotto. Am Anfang des Buchs lernen wir Ned als typischen New Yorker Yuppie kennen, mit tollem Job und einer hinreißenden Ehefrau. Als er befördert werden soll, macht er allerdings einen Fehler, und die Auswirkungen sind fatal.

Am Ende des ersten Teils hat er seinen Job nicht mehr, hat seinem Chef den Schneidezahn ausgeschlagen und sich dabei die Hand gebrochen. Spannend geschrieben, und durchaus logisch im Aufbau der Geschichte. Ursache und Wirkung mit viel Pech dabei halt.

Was dann aber im zweiten Teil des Buchs abgeht, ist reiner Horror. Jedes Mal wenn man als Leser denkt: Das kann doch nicht noch schlimmer kommen, kriegt Ned wieder einen auf den Deckel. Doch anstatt jetzt endlich mal was richtig zu machen, reitet sich der Mann immer weiter rein bis man ihn am Kragen packen will, um ihm ein bisschen Lebensweisheit einzuprügeln. Als dann ein Exkollege Selbstmord begeht, dreht Ned durch und vermasselt sich so auch noch die letzte Chance, je wieder mit seiner Frau zusammenzukommen. Und da haben wir ihn. Ned den Versager, Ned die Null, Ned der Volltrottel. Kann es noch dicker kommen? Es kann.

Schlimmer und schlimmer

Zunächst sieht alles nach einem guten Neuanfang für Ned aus, aber dann steht er plötzlich als Mörder da, und da kann er ausnahmsweise mal nix dafür. Das war dann aber der Moment, in dem ich das Buch nicht mehr aus der Hand gelegt habe. Die Story war die ganze Zeit schon spannend und witzig, aber ab da hatte ich zurecht Angst um meine Fingernägel. Auf dem Buchrücken von "Der Job" steht. "Wie weit ist ein Mensch bereit zu gehen, wenn seine Existenz auf dem Spiel steht?"