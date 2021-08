Der Medicus - absolutes Muss?

"Was, hast du noch nicht gelesen? Gibt's doch gar nicht!" Völlige Entrüstung war die häufigste Reaktion wenn ich gesagt habe, "Der Medicus? Kenn ich nicht!". Außerdem ist mir ist noch kein Buch öfter empfohlen worden. Warum hab ich mir also so lange Zeit gelassen mit diesem beliebten historischen Roman mit dem religiösen Kern? Vermutlich weil ich mit historischen und religiösen Romanen nichts anfangen kann. Eigentlich!

Es ist die Geschichte von Rob Jeremy Cole, der im 11. Jahrhundert in London aufwächst. Seine Eltern sterben, als er grade mal neun Jahre alt ist. Direkt danach wird er von einem Bader, ein Arzt für Arme, in die Lehre genommen und ist auch ein richtig guter Schüler. Die wenigen medizinischen Grundkenntnisse des Baders sind Rob aber schnell zu wenig. Irgendwann trifft er einen Medicus, einen richtigen ausgebildeten Arzt. Von da an steht für Rob fest: Er will auch ein großer Medicus werden. Und zwar beim Arzt aller Ärzte in der Stadt Isfahan in Persien. Für die Ausbildung zum Medicus muss er dafür eine jahrelange und ziemlich harte Tour in Kauf nehmen. Soviel also zum historischen Geschehen im Mittelalter. Der religiöse Aspekt kommt beim nächsten Problem von Rob: In Isfahan werden ausschließlich Juden zum Medicus ausgebildet, Rob ist aber Christ. Er lernt also die jüdischen Traditionen, die Bräuche, die Sprache und gibt sich als Jude aus. Es geht um Kriege und Pest, ein bisschen Liebe, ein paar Intrigen und um Christen, Juden und Muslime.

Was ich vermisst habe bei diesem Buch ist ein richtiger Spannungsbogen. Langweilig fand ich es aber nicht. Noah Gordon schreibt schön direkt und hält sich nie lange mit unnötigen Szenen auf. Dabei schreibt er zum Beispiel von der Essenzubereitung super bildhaft, wenn es um verschiedene Landschaften geht aber auch ziemlich blass. So historisch ist das Buch dann übrigens gar nicht - der Autor schreibt im Epilog: "Wo die Sachlage unklar war, hab ich bedenkenlos erfunden - es handelt sich um ein Werk der Phantasie" - und sogar ein recht dickes.