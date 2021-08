Neil Gaiman, Kultautor im Bereich skurile Fantasy, schreibt so ruhig, gelassen und nachvollziehbar aus der Phantasie-Sicht eines Kindes, dass man sich sehr gut in diese wunderschöne, aber auch bedrohliche Perspektive zurückträumen kann.

Wie schwierig ist es, einen kompletten Ozean in einen Eimer umzuschütten? Schwer, aber es geht. Nach so einem Kraftakt muss sich aber selbst die Oma von Lettie Hempstock ein paar Stunden hinlegen. Oder sind es Jahre? Egal, Zeit und Raum spielen in diesem Roman nicht die große Rolle, weil die Geschichte aus der Sicht eines Siebenjährigen erzählt wird und als Kind sollte man schließlich seinen eigenen Blick auf die Welt haben, Was sind da schon Zeit und Raum, völlig wurscht!

Der kleine Junge ist ein Außenseiter, niemand kommt - trotz Einladung - zu seinem Geburtstag. Stört ihn aber nicht groß, er hat ja schließlich seine Bücher, in die er sich flüchten kann. Erst als ein geheimnisvoller Untermieter seine kleine Katze tötet und sich kurz darauf selbst umbringt, bekommt seine Welt einen Riss. Und durch diesen Riss gerät ein mächtiges Geist-Wesen in sein Leben. Eines, das ihn beherrschen und vernichten will. Zum Glück sind da aber die elfjährige Lettie Hemstock, ihre Mutter und ihre Oma. Und die kennen sich aus mit solchen Fieslingen!

Der Ozean am Ende der Straße ist auf der einen Seite ein Schauerroman, aber viel wichtiger: eine Reise in die Kindheit, in die des kleinen Helden. Vielleicht aber auch in die eigene, denn Neil Gaiman schreibt so ruhig, gelassen und nachvollziehbar aus der Phantasie-Sicht des Kindes, dass man sich sehr gut in diese wunderschöne, aber auch bedrohliche Perspektive zurückträumen kann. Ging mir auf jeden Fall so. Und ich geb zu: Vor Wassereimern habe ich inzwischen großen Respekt.

P.S. Es gibt für jedes Genre die dazugehörigen Kultautoren. Im Bereich skurille Fantasy gehört mit Sicherheit Neil Gaiman dazu, Autor von "American Gods", "Niemalsland" oder "Sternwanderer" (kennt ihr vielleicht auch als Film, in dem Robert de Niro einen schwulen Piraten spielt). "Der Ozean am Ende der Straße" ist nicht so ein Riesenwälzer, aber dafür richtig was für den Herbst: Melancholisch, traurig-schön und sehr poetisch finde ich!