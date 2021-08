Mehr Krimi als Roman

Den perfekten Mord gibt's doch eh nicht? Diesmal ist es anders - denn der, der ihn plant, hat weder Arme noch Beine - er ist "Der Rumpf". Daniel ist aber kein mitleidserregenden Behinderter, so wie sie oft dargestellt werden - sein IQ ist mindestens so hoch, wie seine Abscheu aufs Leben. Er ist ein Waffenfan und ein Zyniker vor dem Herrn. Als Säugling war Daniel vor einer Kirche ausgesetzt worden, dem plärrenden Bündel hatte sich damals der Pfarrer angenommen. Der wird zum Alkoholiker und liefert Daniel in ein hypermodernes und sehr bizarres Rehazentrum - hier müssen die Behinderten zum Beispiel Horoskope für Klatschblätter schreiben. Der Anstaltsleiter Robert Sladek scheint so perfekt und vollkommen, dass Daniel hier seinen Entschluss fast - er soll das Opfer sein!

Wie Daniel Andere zu seinen Zwecken manipuliert, aber auch er manipuliert wird, ist extrem spannend. Ich hab mich teilweise gefühlt, wie in einem Rennen und das in einem Buch, in dem der Erzähler weder Beine noch Arme besitzt. In einem Interview hat Akif Pirincci erzählt, dass er sich für's Schreiben mit Alkohol und Zigaretten dopt.

Die Welten, die abstrusen Figuren, die er schafft, auch in seinen Katzenkrimis, sind so bizarr wie im Vollrausch, dafür ist seine Logik - die ein guter Krimi eben braucht - völlig nüchtern. Ich mag seinen Sarkasmus, seinen Witz und die fiesen Kommentare, trotzdem ist es letztendlich auch traurig.