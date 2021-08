Interessant sind immer wieder die Rückblenden auf Daves Leben, auf seine Armyzeit und seinen Job als Topmanager in New York. Wobei Topmanager-Wissen ihm in seiner momentanen Lage überhaupt nicht weiterhilft, und er sich mehr und mehr an das erinnern muss, was er in der Army gelernt hat, ohne zu dem Menschen zu werden, der er einmal war. Toll geschriebenes Buch. Präzise, logisch und wenn man endlich weiß, warum alle David umbringen wollen, auch glaubwürdig.