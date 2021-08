Ein perfektes Buch für eine lange Nacht

Mitten in Barcelona liegt der Friedhof der vergessenen Bücher. Der kleine Daniel wird von seinem Vater, einem Buchhändler an diesen magischen Ort voller Bücher, die vergessen wurden, geführt und darf sich ein Buch auswählen, um es so vor dem Friedhof zu retten. Er wählt "Der Schatten des Windes" von einem gewissen Julian Carax und verfällt diesem Buch hoffnungslos. Er versucht, Carax zu finden, trifft Menschen, die ihm nahe standen und einen, der ihn anscheinend hasst und es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, alle seine Bücher zu verbrennen. Je tiefer Daniel in die Geschichte Carax taucht, desto mehr beginnt sein eigenes Leben dem des verschwunden Autoren zu gleichen.