Von diesem Punkt an erfahren wir als Leser endlich, was es mit dem geheimnisvollen Schutzengel auf sich hat, und die Story läuft eine zeitlang parallel. Laura baut sich ein neues Leben auf, ihr Schutzengel versucht sein Altes zu zerstören. Als sie sich wieder treffen, liegt er schwer verletzt vor Lauras Hautür und braucht nun ihre Hilfe. Wer mich kennt weiß, dass ich Geschichten die mit Zeitreisen zu tun haben, wirklich gerne lese. Mich fasziniert einfach die Vorstellung, dass so etwas möglich sein könnte. Leider machen sich die meisten Autoren nicht die Mühe, ihre Zeitreisen-Geschichten wirklich schlüssig zu durchdenken, und da ist Dean Koontz eine echt löbliche Ausnahme. Ich habe den Schutzengel in einem Rutsch durchgelesen, und muss sagen, für mich ist das der beste Roman von Dean Koontz. Denn ansonsten schreibt er halt eher Horrorgeschichten, und da steh ich eben nicht so drauf.