Krimiautor Jo Nesbø hat eine Schwäche für Figuren mit Schwächen. Und diese Charaktere beschreibt er so genau und menschlich, dass der Leser mitfühlt, mitleidet. „Der Sohn“ ist brutal, aufwühlend, spannend und unglaublich gut geschrieben.

Ich habe eine Schwäche für Figuren mit Schwächen - das sagt der norwegische Autor Jo Nesbø über die Charaktere in seinen Büchern. Bekannt wurde er durch seine Harry Hole-Reihe: einen extrem verkorksten Kommissar, der ein sensationeller Ermittler ist. Der neue Krimi von Jo Nesbø hat mit Harry Hole nix zu tun, dafür aber mit verkorksten Existenzen.

Verfilzte Rasta-Zöpfe, ein Bart und an den Armen jede Menge Einstiche - Sonny ist noch nicht mal Mitte 20, hat an Drogen aber schon alles ausprobiert, was in Oslo auf dem Markt ist. Er sitzt wegen mehrerer Morde im Gefängnis. Seine Mitgefangenen lassen ihn in Ruhe - auch weil sie denken: Alt wird der Junge nicht, weil er wohl früher oder später an einer Überdosis stirbt. Denn an das Zeug kommt Sonny auch im Knast. Eigentlich wollte er ja wie sein Vater Polizist werden, doch der hat sich angeblich das Leben genommen und von da an ging es nur noch abwärts. Als ein Mitgefangener Sonny gesteht, dass sein Vater von einem der größten Drogenbosse Oslos umgebracht wurde, flieht er aus dem Gefängnis und nimmt Rache.

"Der Sohn" ist ein typischer Jo Nesbø: brutal, aufwühlend, spannend und unglaublich gut geschrieben. Es wird nie aus der Sicht von Sonny erzählt - der bleibt immer der Geheimnisvolle - sondern es wird zum Beispiel aus der Sicht von Simon erzählt, ein alter Polizist, der mit Sonnys Vater befreundet war, früher spielsüchtig, heute ermittelt er in dem Fall. Dann gibt‏s da Martha, eine junge Frau, die in einem Männerwohnheim arbeitet, wo Sonny unterkommt und die von Anfang an von ihm fasziniert ist — sie ist aber mit einem gewalttätigen Idioten verlobt.

Und diese Charaktere beschreibt Nesbø so genau und menschlich, das der Leser mitfühlt, mitleidet - wenn Sonny sich zum Beispiel in Martha verliebt, aber zurückgewiesen wird - Himmel, was will so eine Frau auch bitte mit einem Junkie - denkt man.

"Der Sohn" ist ganz großes Kino. Und so verwundert es nicht, dass Hollywood schon lange auf Jo Nesbø aufmerksam geworden ist. Einer seiner Romane wird gerade verfilmt. "Der Sohn" könnte der nächste sein, so gut ist das Buch.