Lakonisch-lustiger Blick in die männliche Seele

Thriller, Fantasie- oder Frauenromane - für alles gibts ganze Regale voll. Aber welcher Mann schreibt eigentlich über die männliche Psyche? Die Antwort: Jonathan Tropper. Und Tropper hat mit "Der Sound meines Lebens" wiedermal ein großartiges Buch über die Abgründe, Sehnsüchte und Ängste der Männerseele geschrieben. Lautes Lachen, Kloß im Hals. Genau das hat sich bei mir beim Lesen des Buches immer wieder abgewechselt.

Die Story kommt erst mal simpel und fast schon altbekannt daher: Silver ist Mitte 40, wird langsam fett und ist ein Loser - auf ganzer Linie. Seine Rockstar-Karriere war nach einem Hit schon wieder vorbei, er lebt mit anderen gescheiterten männlichen Existenzen in einem runtergekommenen Motel und gafft unerreichbar jungen Mädels nach. Seine Ex-Frau will wieder heiraten, seine 18-jährige Tochter hält ihn für einen Dreckskerl. Genauso wie alle anderen auch. Und obwohl sie ihren Vater eigentlich schon lange abgeschrieben hat, erzählt sie ausgerechnet IHM, dass sie schwanger ist. Warum? Weil es ihr weniger ausmacht, ihn zu enttäuschen.

Als Silver irgendwann einfach umkippt, erhält er die Diagnose: Aneusysma am Herzen. Ohne OP bedeutet das den Tod. Und diese Aussicht findet er gar nicht so schlecht. Er hat aber noch was vor: 1. Ein besserer Vater werden. 2. Ein besserer Mensch werden. 3. Sich verlieben. 4. Sterben. Klingt tatsächlich abgedroschen - aber Jonathan Tropper schafft es den Plot, die Verwandlung von Silver und auch der Personen um ihn rum OHNE triefende Klischees zu erzählen. Stattdessen gibts teils bitterbösen Humor: "Du bist ein Arschloch". "Erzähl mir was, was ich noch nicht weiß". - "Gut, ich ziehe ein. Du hast eine neue Mitbewohnerin. Ich bin schwanger und du kurz vor dem Selbstmord - wir werden eine Menge Spaß haben!"