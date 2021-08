Liebe oder Wahn?

Eigentlich könnte David richtig glücklich sein. Er hat einen guten Job, ist eigentlich ein netter Kerl, und er liebt Annabelle. Dumm nur, dass Annabelle das ein bisschen anders sieht und vor allem einen anderen heiratet. David stört das nur wenig, er richtet ein nettes, gemütliches Häuschen für sich und seine Liebste ein und tut jedes Wochenende so, als wäre sie bei ihm.

Wir haben es hier also mit einem waschechten Psycho zu tun, der aber irgendwie ziemlich sympathisch ist und bei dem wir hoffen, dass sich dieser Wahn spätestens dann erledigt, wenn er sich in eine Andere verliebt. Tut er aber nicht, stattdessen verliebt sich eine andere in ihn, und das bekommt ihr gar nicht gut. Außerdem kriegt Annabelles Ehemann irgendwann mit, dass David immer noch herzzerreißende Liebesbriefe an seine Frau schreibt: Und das gefällt ihm verständlichermaßen so gar nicht.

Nichts für Frischverlassene

Also beschließt er, David in seinem Wochenend-Domzil, von dem übrigens niemand weiß, zu besuchen. Er überlebt diesen Besuch nicht. Jetzt wäre Annabelle also wieder frei für David, theoretisch. David steigert sich immer mehr in seine Phantasiewelt rein, so weit, dass es irgendwann kein zurück mehr gibt.