Der Tanz durch ein Leben

Rudolf Nurejew galt als einer der größten Tänzer aller Zeiten. Auf der Bühne wurde er wild gefeiert, und sein Privatleben war nicht weniger stürmisch.

Und der Autor Colum Mc Cann erzählt diese Geschichte mit einer unglaublichen Sprache. Es beginnt mit einer Aufzählung, was ihm in Paris während seiner ersten Saison alles auf die Bühne geworfen wurde: Todesdrohungen, Liebesbriefe, 18 Damenslips, mindestens 2 davon waren wohl noch in aller Eile während der Vorstellung ausgezogen, Narzissen, die aus den Gärten des Louvre gestohlen worden waren, wo die Gärtner bis 7 Uhr abends Wache stehen mussten, damit die Beete nicht weiter geplündert wurden, oder auch ein Nerzmantel, der durch die Luft flog, so dass einige glaubten, über ihren Köpfen sei ein fliegendes Tier.

In großem Tempo, manchmal stakkatoartig, wird fortan ein buntes Bild vom Leben Nurejews gemalt. Das beginnt in der Stadt Ufa, wo damals die russischen Soldaten mit den schweren Kriegsverletzungen und amputierten Gliedmaßen versteckt wurden, damit sie keiner sieht, und sie werden das erste Publikum für den 5jährigen Nurejew, der dort im Krankenhaus für die Soldaten tanzt.

Später, bei einem Gastspiel des Kirow-Ballets in Paris 1961 flüchtet er in den Westen. Später landet Nurejew dann in Italien, wo die Ovationen irgendwann erschöpfender waren als das Tanzen.

Wir erleben seinen Aufstieg und sein wildes Leben, der krasse Gegensatz zu der Armut seiner Familie in der Sowjetunion. McCann erzählt das wie in einem Rausch, z.B. wie Nurejew mit seinem Freund Victor in New York von einer Schwulenbar zur nächsten zieht, um dann frühmorgens am Schlachthof bei den Lastwagenfahrern zu landen.

Wir erleben auch den unsicheren Nurejew, der denkt, er kann intellektuell nicht mithalten, wie auf dem einen Empfang, wo 15 Sorten Champagner gereicht werden und über westliche Philosophen diskutiert wird. Das Stück Philosophie, das Nurejew in dieser Runde beitragen kann, ist nur: Tanz mit deinen Eiern. Der Kopf folgt den Eiern.

Daraufhin Kichern hinter vorgehaltener Hand. Er verabschiedet sich daraufhin, denkt aber: "eigentlich hätte ich Ihnen meinen Zunge in den Hals schieben und ihr leeres Herz damit durchbohren sollen."

Ein Roman, so lebendig erzählt, als würde die Hauptfigur aus den Seiten herausspringen.