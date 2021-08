731 Seiten weg wie nichts

Jack ist 12 Jahre alt, sein Vater ist tot, und seine Mutter hat Krebs. Nur ein Talisman kann sie retten. Um an den ranzukommen, muss Jack einmal quer durch Amerika reisen und, als sei dass für einen 12-jährigen nicht schon Aufgabe genug, gleichzeitig auch noch ein unbekanntes Land durchqueren, nämlich "die Region". Denn dort befindet sich dieser Talisman - von dem er weder weiß wie er aussieht, noch wo genau er ist.

Mittelalterliche Parallelwelt

Die Region ist eine Art Parallelwelt zu unserer, in der manche Menschen einen Zwilling haben, einen so genannten Twinner. Ist ein Mensch hier Gut oder Böse, ist er es in der Region ebenfalls, und so trifft Jack alle Fieslinge immer mehrmals auf seiner Reise. Leider nicht die guten Jungs, die sind eher einzigartig - so wie Jack. Denn sein Twinner war der Sohn der Königin der Region und ist kurz nach der Geburt gestorben. Damit ist die Königin der Twinner seine Mutter und ebenfalls todkrank - und auch ihr kann er helfen, wenn er den Talisman findet.

Das will vor allem einer verhindern: Der ehemalige Geschäftspartner von Jacks Vater, denn der will aus der Region fettes Kapital schlagen und dabei sind ihm nur noch eine Hand voll Leute im Weg. Jack, dessen Mutter und die Königin.

Die Region kann man sich am ehesten als mittelalterliche Welt vorstellen, sich da zurechtzufinden ist von Haus aus ziemlich schwierig, aber Jack kann jederzeit flippen, also von der Region nach Amerika und zurückwechseln, wenn’s ihm zu gefährlich wird. Nur: Mit Orten verhält es sich so ähnlich wie mit Menschen. Ist ein Platz wirklich gefährlich, dann ist er es in beiden Welten, und so kann er manchen Extremsituationen nicht entkommen.

Jacks Nachname ist übrigens Sawyer, und seine Geschichte hat durchaus Ähnlichkeit mit der von Tom Sawyer. Beide sind nämlich noch viel zu jung für das, was sie tun müssen, und beide sind unter großen Schwierigkeiten ziemlich lange unterwegs. Aber gegen das Gespann Stephen King und Peter Straub ist Mark Twain fast ein harmloser Märchenonkel.

Packender Horror

Jacks Reise führt an alptraumartige Orte und lässt ihn echte Horrorstories erleben, bei denen ich als Leser das Gefühl hatte, ich stehe direkt neben ihm - so eindringlich sind die Szenen beschrieben.