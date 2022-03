Man soll die Toten ruhen lassen. Ein Satz, der alt scheint, wie die Zeit selbst. Doch im Kriminalroman Der Tod so kalt von Luca D’Andrea geht es um unaufgeklärte Todesfälle. Warum das Buch den Leser nicht kalt lässt, verrät uns Musikredakteur Dirk Scherer.

Berge haben im Sommer eine majestätische Erhabenheit, sind für viele Touristen Sinnbild von Freiheit. Der Südtiroler Autor Luca D’Andrea erzählt vom Gegenteil: der Enge der Täler, der beißenden Kälte des Winters, der Unwetter in den Leben der Einwohner des kleinen Bergdorfes Siebenhoch.

Ungeklärte Todesfälle in einem düsteren Bergdorf

Vor über 30 Jahren wurden drei jungen Menschen in der Bletterbach-Schlucht tot aufgefunden, seitdem liegt ein dunkler Schatten über dem Dorf.

In diesen schwarzen Nebel verirrt sich unser Protagonist Jeremiah Salinger. Er ist Dokumentarfilmer aus New York und mit Annelise Mair verheiratet, die aus dem düsteren Dorf in den Bergen stammt. Ihr Vater ist der Chef der hiesigen Bergrettung. Doch anstatt eindrucksvolle Bilder von der Rettung zu filmen, erfasst die düstere Geschichte von drei Toten das Herz von Jeremiah.

Die Umstände wie die zwei Männer und die junge Frau im Unwetter von 1985 umkamen, wurde nie aufgeklärt. War es ein bestialischer Mord oder ein wildes Tier? Jeremiah ist fasziniert von den Toten und hat ein neues Thema für seinen Film, doch er soll die Vergangenheit ruhen lassen.

Unheilvolle Mystik – perfekt für den kalten Winter

Zugegeben, es klingt sehr nach einem typischen Heimatkrimi, doch Autor Luca D’Andrea schafft es, die rohe Gewalt der Natur und Berge erfahrbar zu machen, sowie unsere Urängste. Und das ganze getränkt in einer so unheilvollen Mystik, die mich dazu gebracht hat, Seite für Seite zu lesen, um endlich die Wahrheit um die Toten in der Bletterbach-Schlucht zu erfahren. Perfekt für den kalten Winter.