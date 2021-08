Argentinische Krimireihe

In "Der Tote von der Plaza Once" und "Der barfüßige Polizist von der Calle San Martín" lässt Ernesto Mallo seine Hauptfigur Comisario Lascano in der Diktaturzeit Ende der 70er Jahre und danach in Fällen ermitteln, die mit der Junta zu tun haben. Und er beschreibt die angstbeladene Atmosphäre dieser Phase sehr detailliert. Kein Wunder:

Der 62jährige Autor war damals in den von der Regierung verfolgten Fuerzas Armadas Revolucionarias aktiv. Er war einer von zwei Überlebenden aus seiner Gruppe. Die Todesangst, die er damals hatte, wird ihn ewig beschäftigen. Er musste lange Zeit untertauchen. Seine Bücher seien auch eine Hommage an die getöteten Freunde, sagt er. Und sie haben einen pädagogischen Ansatz.

Davon merkt man beim Lesen nichts. Ernesto Mallo schreibt knapp, präzise und unglaublich spannend. Ich habe die beiden Krimis in einem Rutsch hintereinander durchgelesen. Mallo beschreibt nicht nur die Personen, sondern auch die Handlungsorte in Buenos Aires und Umgebung plastisch und wirklichkeitsnah.