Lesen oder nicht?

Ich bin längere Zeit um das Buch rumgeschlichen und wusste nicht, ob ich es lesen will oder nicht. Nicholas Flamel ist nämlich eine, na ja, Figur aus Harry Potter. Er kommt nicht persönlich vor, aber als Buchautor. Er hat als einziger Alchemist den Stein der Weisen gefunden und soll unsterblich sein. Und weil es diese Parallele zu Harry Potter gibt, wollte ich erst gar nicht reinlesen, weil ich dachte, da stellt sich einer auf den Harry-Erfolg hintendrauf. Ich habs aber dann doch gemacht. Ein Glück!

Die 15-jährigen Zwillinge Josh und Sophie leben in San Francisco und haben Nebenjobs wie andere Schüler halt auch. Sophie in einem Cafe, Josh gegenüber in einer Buchhandlung. Diese Buchhandlung gehört natürlich dem unsterblichen Nicholas Flamel. Dort wird eingebrochen, sehr merkwürdige Gestalten machen die ganze Bude links, greifen mit Magie an und entkommen schließlich mit einem Zauberbuch und Flamels Frau.

Jagd nach dem Zauberbuch

Die Zwillinge werden in die Geschichte mit reingezogen weil Josh seinem Chef helfen will und Sophie von gegenüber aus dem Cafe alles beobachtet. Die Jagd nach dem Buch beginnt, die Zwillinge sind den bösen Typen jetzt leider bekannt und müssen mit, weil nur Flamel sie vor Golems und Zauberern mit seiner Magie beschützen kann. Das geht allerdings nicht ewig so, denn wenn Flamel das gestohlene Buch nicht wiederbekommt, kann er keinen Unsterblichkeitssaft mehr herstellen, und er und seine Frau werden altern und innerhalb eines Monats sterben.

Figuren aus Mythologie und Geschichte

Viele Figuren aus der Mythologie, oder aber historische Gestalten, die hier unsterblich sind, kommen in der Story vor. Und bei einigen hab ich mich sogar gefreut, dass sie ein Autor mal wieder entdeckt, wie zum Beispiel Scatach, eine Kriegerprinzessin aus der Irischen Mythologie.