Sowas Spannendes und Unheimliches hat SWR3-Kinomän Jo Müller schon lange nicht mehr gelesen. In diesem Buch wird die Wirklichkeit in Zweifel gezogen und die Leser tauchen tief in die seelischen Abgründe der Helden ein.

Dieses Buch kann ich einfach nicht weglegen. Ich muss wissen, wie es weitergeht. So etwas Spannendes und Unheimliches habe ich schon lange nicht mehr gelesen.

Dabei geht es los, wie so viele Thriller: Mit der Tat eines Serienmörders. Ein ermordeter Junkie wird in der Nähe des Bahnhofs von Bordeaux aufgefunden - auf seinem Hals sitzt ein Stierkopf. Wie die Polizei vermutet, handelt es sich um einen Ritualmord mit einer Anspielung auf den sagenumwobenen Minotaurus, ein Wesen aus der griechischen Mythologie - halb Mensch, halb Tier.

Tauchgang in seelische Abgründe

Aber steckt das wirklich dahinter? Das Buch konfrontiert einen nach und nach mit mörderischen Abgründen. Denn schon bald weiß der Leser nicht mehr welchem der Charaktere er überhaupt trauen kann und ob, das was hier geschrieben steht, stimmt oder nur die Vorstellungen eines Wahnsinnigen wiedergibt. Wie gewohnt bei Grangé wimmelt es nur so von gebrochenen Figuren, Menschen, die ihre eigenen Dämonen mit sich schleppen.

Im Mittelpunkt eine junge Polizistin. Sie wird von schrecklichen Alpträumen heimgesucht, die mit ihrer Abstammung und ihrer Vergangenheit zu tun haben. Selbstverständlich wird sie von dieser Vergangenheit eingeholt. Und dann ist da noch ein Psychiater. Ein Psychiater, der mit einem Mann sprechen soll, der in der Nähe des Tatorts aufgegriffen wurde und sein Gedächtnis verloren hat. Wie sich herausstellt, glaubt dieser Unbekannte jemand zu sein der er gar nicht ist. Für einen gewöhnlichen Krimi würden diese Handlungselemente schon völlig ausreichen. Aber nicht bei Frankreichs Thriller-Star Grange. Und so passiert es, dass der Psychiater, eine der Hauptfiguren, zu seinem Entsetzen feststellt, dass er, ebenso wie sein Patient, nicht der ist, für den er sich selbst hält, sondern in die Morde - ja, es sind bald mehrere! - verstrickt ist. Ist er vielleicht selbst der gesuchte Serienkiller? Er macht sich auf die Suche nach seiner Vergangenheit und erfährt schreckliche Dinge - auch über sich selbst. Das ist nervenzerrend und atemberaubend spannend. Immer wieder schlägt die Handlung Haken, immer wieder passiert das Unerwartete. Immer wieder wird der Leser von brutalen Überraschungen schockiert.

Die Seiten dieses Buches scheinen sich von selbst umzublättern. Das Ganze ist nämlich nicht nur ein dunkler, böser Thriller, sondern ein Buch, in der die Wirklichkeit an sich in Zweifel gezogen wird und wir tief in die seelischen Abgründe unserer Helden eintauchen. Und damit auch irgendwie in unsere eigenen. Das macht echt Angst. Und ist pures Lesevergnügen!