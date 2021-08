Kommissar Adamsberg am Ende

Drei Einstiche in exakt einer Linie in den Bauch des Opfers. Kommissar Adamsberg wird es schlecht. Nicht nur wegen der Brutalität, sondern weil ihn die Tat in die Vergangenheit zurückwirft. Die Details des Mordes entsprechen dem Muster eines Serienkillers, der Adamsberg drei Jahrzehnte zuvor an den Rande des Wahnsinns gebracht hatte. Der unheimliche Richter mit dem Dreizack ist scheinbar wieder unterwegs, der Mann, der nie von Adamsberg überführt werden konnte. Das Dumme ist nur: Der Richter ist schon lange tot. Und noch dümmer: Adamsberg gerät kurze Zeit später selbst unter Mordverdacht. Das Opfer: ein junges Mädchen mit drei Einstichen exakt in einer Linie, der Jäger wird zum Gejagten, und Adamsberg weiß bis zum Schluss nicht, ob er tatsächlich der Mörder ist. Gedächtnislücke, Pech gehabt.