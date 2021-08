Die schönsten Verhörer

Wie der Titel schon vermuten lässt geht es um Dinge, die wir falsch verstehen bzw. falsch hören, nämlich vornehmlich Liedtexte. Ich glaube, sowas hat jeder von uns schon mal erlebt. In dem kleinen Handbuch des Verhörens sind jede Menge solcher Beispiele gesammelt - und schon der Titel ist ein Verhörer: "Der kleine Neger Wumbaba" bezieht sich auf das Lied "Der Mond ist aufgegangen", da heißt es: "Der Wald steht still und schweiget, und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar". Ihr ahnt was rauskommt...