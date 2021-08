Den Wert eines Menschen bestimmen

Evaluation, das heißt einen Wert bestimmen. Das ist der Job von Simon. Er ist Betriebspsychologe in der französischen Niederlassung eines internationalen Konzerns und für die "menschlichen Ressourcen" zuständig. Die Niederlassung wird umstrukturiert. Nun ist es Simons Auftrag, "Evaluierungskriterien" aufzustellen. Im Klartext: er entscheidet, welche Mitarbeiter zu alt, zu blöd, zu unmotiviert oder zu teuer sind. Kein schöner Job. Daneben schult er die übrig gebliebenen Mitarbeiter zu, wie er sagt, "kleinen Soldaten", deren einziges Lebensziel das Wohlergehen des Konzerns werden soll.

Aber dann bekommt er einen wirklich heiklen Auftrag vom deutschen Firmenchef. Der hat nämlich erfahren, dass der französische Direktor zunehmend verwirrt scheint und immer seltsamere Auftritte hinlegt. Jetzt ist er angeblich besorgt und will von dem karrieresüchtigen Psychologen eigentlich nur noch die Argumente für die Entlassung des Direktors.

Erschreckende Parallelen

Was am Anfang wie ein übler Verräterjob aussieht, wird innerhalb kürzester Zeit zu einem echten Krimi für Simon. Denn schon bald ist klar, dass eigentlich alle Beteiligten ordentlich Dreck am Stecken haben und dass es niemanden in der Führungsetage des Konzerns gibt, dessen Familie keine tragende Rolle im Nazideutschland gespielt hat.