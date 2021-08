Liebeserklärung an das Leben

"Der wunderbare Massenselbstmord" beginnt mit einem Akt der Verzweiflung: Ein gescheiterter finnischer Geschäftsmann will sich umbringen. Er hat sich dafür eine Scheune in der Nähe seines Sommerhauses ausgesucht, mitten im Nirgendwo. Das Problem ist nur: Die Scheune ist schon besetzt, dort hängt sich gerade ein Oberst der finnischen Armee auf. Diesen kann der gescheiterte Geschäftsmann gerade noch vom Seil retten und die beiden werden noch am gleichen Abend Freunde. Weil sie erschüttert darüber sind, dass sich auf ganzen drei Quadratmetern Finnland zwei Menschen auf einmal das Leben nehmen wollen, organisieren sie einen Abend für Selbstmordkandidaten in der Hauptstadt Helsinki. Der Abend ist ein riesiger Erfolg und eine Gruppe von Teilnehmern beschließt spontan, sich am Nordkap gemeinsam in den Tod zu stürzen. Praktischerweise ist unter ihnen ein Busunternehmer, der seinen neuen vollklimatisierten Reisebus zur Verfügung stellen kann.