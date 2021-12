Isolierte Kinder in grenzenloser Freiheit

"Ich habe meinen Vater nicht umgebracht, aber manchmal kam es mir vor, als hätte ich ihm nachgeholfen." Ein Buch, das so anfängt, kann eigentlich nur noch fröhlicher werden. Okay, zwar stirbt dann auch noch die Mutter, aber damit geht für die Kinder eine Art Traum in Erfüllung. Die Mutter wird kurzerhand im Keller einzementiert, denn jetzt sind Ferien, und die vier Kids wollen diesen Sommer endlich alleine ohne elterliche Aufsicht und Fürsorge das machen, was Kinder zwischen sechs und 16 sonst alle nicht machen dürfen.

Pubertät und Tabus

Was zwar düster aber wie ein riesiges Abenteuer beginnt, wird Seite für Seite zum riesigen Alptraum. Julie, Sue, Tom und Jack versuchen mit allen Mitteln zu verhindern, dass jemand merkt, dass ihre Eltern tot sind. Denn das wäre das Ende ihrer Gemeinschaft. Aber dann macht Julie einen entscheidenden Fehler und Jack, aus dessen Sicht diese Geschichte erzählt wird, verliebt sich hoffnungslos in seine Schwester.

Diogenes Der Zementgarten Autor Ian McEwan Genre: Roman Verlag: Diogenes ISBN: 978-3257206487 Das ist die Geschichte eines schwülen Sommers, wie sie bedrückender eigentlich nicht sein kann. Dazu dieser unerträgliche Geruch aus dem Keller. Aber "der Zementgarten" ist vor allem deshalb faszinierend, weil er das völlig bizarre Verhalten von vier Kids auf extrem drastische und sehr glaubwürdige Art erzählt.

Am Ende — und das Ende ist wirklich bitter — ist man dann soweit, dass man am liebsten alle Vier sofort adoptieren würde, auch wenn man Gefahr läuft, im Keller zu enden.