Axel Hacke: Deutschlandalbum

Mit Deutschland geht es Axel Hacke so ein bisschen wie anderen Menschen mit ihrer Familie. Da gibt es viele Eigentümlichkeiten, viel Wundersames, da gibt es auch viel Liebenswertes und vieles, an das man sich gerne erinnert. Nicht immer so ganz ausführlich, manchmal nur durch ein Foto, einen Schnappschuss, eine kleine Notiz dazu. Es fange alles ganz harmlos an, schreibt Axel Hacke, und doch diene es der Frage, was uns eigentlich ausmache, was uns trenne, was uns verbinde. Bei der Familie klappt so was mit einem Familienalbum, bei unserem Land klappt das mit dem Deutschlandalbum.

Ein dicker Mann in einer Ski-Gondel

Das sind rührende Geschichten und liebevolle Geschichten, die Axel Hacke da zusammengetragen hat. Er beschreibt zwei Männer, die in Berlin, auf dem Wedding, auf ihren Kiez aufpassen, dass der nicht ganz den Bach runter geht. Er schreibt über einen Straßenfeger in München, über ein Pfarrhaus in Thüringen, über eine Sozialreferentin der jüdischen Gemeinde in München. Er schreibt auch über das Bild eines dicken Mannes in einer Ski-Gondel und über viele andere.