Randalierende Herzen

Diese Geschichte wird erzählt von Blue van Meer, 16 Jahre alt, die mit ihrem Vater durch die USA zieht, weil der jedes Semester an einem neuen College als Gastprofessor angestellt ist. Sie verlebt ihre Kindheit und Jugend also viel im Auto und saugt die Bildung auf, die ihr Vater ihr vermittelt: Literarisches, Philosophisches und Naturwissenschaftliches - so kann sie die Zahl Pi bis zur 65. Stelle hinter dem Komma aufsagen. Das Verhältnis zu ihrem Vater, der eine flüchtige Affäre nach der anderen hat, ist eng, auch wenn sie nicht versteht, was diese ganzen Frauen an ihm finden, dass sie an ihm kleben wie "ein Fussel an einer Wollstoffhose", wie sie es formuliert.

Und dann ändert sich plötzlich alles - der Vater verkündet ihr, dass sie für ein Jahr am gleichen Ort bleiben wollen. Da fängt Blue an, sich von ihrem Vater zu lösen, den sie eigentlich nie ganz durchschaut hat. Blue gerät in eine Clique von fünf arroganten und feierwütigen Halbwüchsigen, die Blue, den Bücherwurm, zwar nicht so ganz akzeptieren, aber was sie verbindet, ist die gemeinsame Lehrerin Hannah - eine geheimnisvolle Frau, die, wie wir gleich am Anfang erfahren, ums Leben kommt. Erhängt. Blue versucht herauszufinden, warum, und erfährt am Ende dieser Reise auch das Geheimnis ihres rastlosen Vaters.