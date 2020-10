Schöne Frauen und fiese Schurken: Die Berlin-Noir-Trilogie

Die Auftragslage für Detektive ist im Berlin der 30er Jahre eigentlich sehr gut - andauernd verschwinden Leute, weil sie von den Nazis verhaftet oder getötet werden. Nur sind die Ermittlungen zwischen Kripo, Gestapo und diversen Verbrechersyndikaten nichts für Angsthasen.

Privatdetektiv Bernhard Gunther war bei der Berliner Kripo zieht er es aber lieber vor den Posten zu räumen, als der NSDAP beizutreten. Erst schlägt er sich als Hausdetektiv im Hotel Adlon durch, dann mit seiner eigenen Detektei. Gunther ermittelt knallhart, eigentlich fast immer illegal - zum Beispiel mit einem gestohlenen Gestapo-Ausweis - und hat immer einen zynischen Spruch parat.

In dem ersten Fall wird Gunther zum Beispiel von einem Stahlbaron engagiert, weil angeblich seine Tochter und ihr Mann - ein wichtiger SS-Offizier - ermordet wurden. Außerdem wurden dabei Diamanten gestohlen. Und so ermittelt Gunther zwischen einflussreichen Leuten in der Partei und der Unterwelt.

Bernhard Gunther erinnert an einen typischen einsamen Romandetektiv wie Philip Marlowe, ist aber auf seine Art ganz eigen. Die ersten beiden Bücher spielen in Berlin vor dem zweiten Weltkrieg, das dritte in Wien nach dem Krieg. Mir haben die Bücher sehr gut gefallen: Die Storys sind spannend mit guten Plots, allerdings nichts für Sensible, denn zum Teil geht es ziemlich brutal zu. Für mich sind die drei Bücher mit die besten historischen Krimis im 20. Jahrhundert. Und wenn die ersten drei gefallen - nach über 10 Jahren Pause hat Philip Kerr noch weitere Bernhard-Gunther-Krimis geschrieben; das sollte für die Sommerferien reichen.