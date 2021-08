Das Geräusch des Sommers

Sssssssssssssssss! Das ist das Geräusch des Sommers und das ist das Geräusch, das Lily nachts in ihrem Zimmer hört. Bienen, die durch die Wand ihres Schlafzimmers kommen und ein Geräusch machen wie ein Propeller.

So beginnt die Geschichte von Lily Owen, 14 Jahre, ihre Mutter ist tot. Sie lebt zusammen mit ihrem herrschsüchtigen Vater und will nur noch eins: weg! Die Wahrheit über den Tod ihrer Mutter erfahren. Schreckliche Gedanken quälen sie, hat sie den Unfall verursacht und ihre Mutter umgebracht? Zusammen mit der schwarzen Haushälterin Rosaleen reißt sie aus. Anfang der 60iger in den amerikanischen Südstaaten. Als Rosaleen versucht, sich für ihre Rechte einzusetzen, landet sie grün und blau geschlagen im Knast. Wie sie daraus von Lily befreit wird, ist hollywoodreif und die Welt in der sie anschließend landen wie im Märchen. Drei Schwestern, die Bienen züchten und nach und nach erfährt Lily wie dieser merkwürdige Haushalt ganz eng mit ihrer eigenen Geschichte verbunden ist.

Das Buch ist so geschrieben, dass ich die schwüle Hitze in South Carolina spüren konnte und mich immer wieder über die kleinen Bienenzüchterinfos gefreut habe. Wenn Sie jemals violetten Honig essen, dann war der Sommer so heiß und die Blumen vertrocknet, dass die Bienen Holundernektar gesaugt haben.

Und so flüssig wie Honig liest es sich auch, eine wunderschöne Geschichte, witzig und warmherzig. Am Ende erzählt die Autorin noch in einem Interview, wie ihr eigenes Leben sie zu dieser Geschichte inspiriert hat. Und auch wenn das Tiburon in South Carolina eine Erfindung ist, es gibt die Stadt: als Filmkulisse.