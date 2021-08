Den höchsten Suchtfaktor aber hat die Sprache von Wolf Haas. Ich sag es mal so: Sie werden beim Lesen den österreichischen Dialekt hören. Beim Lesen hören??? Ja. Mir ist es so gegangen und bis jetzt bin ich noch nirgends eingeliefert worden. Haas erklärt nämlich einfache und auch komplizierte Dinge und Zusammenhänge so, als würden wir mit ihm in einem Wirtshaus am Tisch sitzen. Er redet mit seinem Leser wie mit einem Kumpel und spricht ihn immer wieder direkt an. Mit Formulierungen wie "Jetzt pass auf.", oder "Ja was glaubst Du?", oder "Jetzt musst Du wissen?" holt er einen ins Boot. Und dann rudert er hinaus mit uns, in den österreichischen Krimi-Wahnsinn. Großartig. Lesen. Sofort. Alle sechs.