Böse schicke Superfrau

Es geht in diesem Buch erst mal um Eifersucht, Geschlechtskrankheiten und um Schwangerschaft - also eigentlich alles nichts, was ich wirklich gerne lesen will. Das ganze beginnt als ein Karriere- und Lifestyle-Roman, und das dauert so gut die Hälfte des Buches, bevor da überhaupt die Anfänge einer Kriminalgeschichte sichtbar werden. Wirkt erst mal komisch, am Ende bin ich dann aber sicher, dass es nur genauso geht.

Also erfahre ich am Anfang sehr viel über persönliche Befindlichkeiten und über beruflichen Erfolg einer Talkshow-Königin. Die heißt Tessa Simon, lebt schick und glücklich in ihrem Loft, hat den richtigen Freund und endlich auch die Sendung auf dem richtigen Sendeplatz. Stimmt alles, läuft alles - und dann kommt das Problem mit der Schwangerschaft und schließlich das größere Problem mit dem Kind. Der Freund ist dauernd unterwegs und das Kind schreit. Da gibt es auch bei schicken Superfrauen keine richtige Lösung - und die Lösung, die Thea Dorn da in ihrem Roman wählt, die ist verstörend.

Als Leser ahne ich sehr viel, von dem was da passiert; die Autorin braucht da nur noch ein paar Andeutungen, sie weiß genau, wie die Mutmaßungen funktionieren und das alles klappt dramaturgisch ganz hervorragend. Nur das Ende - das habe ich so nicht kommen sehen, und es hat mich noch eine ganze Zeit lang beschäftigt, wie eine Frau ihr restliches Leben mit einer solchen Geschichte leben kann.