Der Tod hasst seinen Job

Schon mal eine Geschichte gelesen, die euch der Tod erzählt?

Die Geschichte spielt vor und während des zweiten Weltkriegs - also Hochsaison für den Tod, der die Seelen einzusammeln hat. Dennoch packt ihn das Leben eines jungen Mädchens. Liesel Meminger ist neun Jahre und wird von ihrer Mutter zu einer Pflegefamilie nach München gebracht. Ihr kleiner Bruder stirbt während der Fahrt und bei der Beerdigung wird Liesel zum ersten mal zur Bücherdiebin. Bücher werden in ihrem Leben überlebenswichtig, sie freundet sich mit ihrem Pflegevater an. Wie er es geschafft hat, den ersten Weltkrieg durch einen Zufall zu überleben ist richtig spannend. Ihre Pflegemutter Rosa ist rabiat und schimpft jeden einen Saumensch - trotzdem hilft sie, ein Versprechen einzuhalten - mit dem alle drei ihr Leben auf’s Spiel setzen. Und dann ist da noch Liesels Freundschaft zum Nachbarjungen Rudi, der ihr Komplize beim Klauen wird und die Freundschaft zum Juden Max, die sie immer wieder in Gefahr bringt- mit soviel Humor und Poesie erzählt, daß ich öfter gleichzeitig lachen und weinen musste.

Autor Markus Zusak ist zwar in Sydney geboren, seine Eltern stammen aus Deutschland und Österreich und aus deren Erzählungen ist "Die Bücherdiebin" auch entstanden. So wie der Tod die Geschichte erzählt und uns immer wieder anspricht, nach dem Motto "mag sein, Ihr seid da anderer Meinung - aber ich glaube nicht, dass Ihr Euch mit mir anlegen wollt?"

Und ob Du willst oder nicht, dir wird der Tod richtig sympathisch. Denn auch der Tod hat ein Herz und erledigt auch nur einen Job, den er übrigens auf den Tod nicht ausstehen kann.