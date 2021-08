Nichts für Sensibelchen

Wer nicht gerade total zart besaitet ist, sollte sich von den ekeligen Szenen in diesem Buch nicht abschrecken lassen. Die paar unappetitlichen Passagen haben einfach mit dem Job der Hauptfigur David Hunter zu tun. Dr. Hunter untersucht Leichen und galt als einer der fähigsten Rechtsmediziner Englands, bis.... ja bis zum Tod seiner Familie. Ein Besoffener ist seiner Frau ins Auto gerast und bei diesem Unfall sind sie und die gemeinsam Tochter ums Leben gekommen. David Hunter bekommt das nicht verarbeitet und will einfach weg, weg aus London, weg von seinem alten Job - kurz: weg aus seinem Leben. Er zieht also in das kleine Dorf Manham und fängt dort als normaler Arzt in der Praxis des alten Dr. Maitland an.

Die Mensch in dem Dorf wissen natürlich nichts von Hunters früherem Leben - bis in dem kleinen Kaff plötzlich eine Frauenleiche gefunden wird. Und hier kommt z.B. so eine etwas ekligere Passage. Denn Hunter untersucht die Leiche um der Polizei zu helfen. Und ehe er sich versieht, steckt er mitten in den Ermittlungen. Die Art, wie die Leiche zurecht gemacht ist, lässt schon vermuten, dass es sich um einen Serienmörder handelt. Und tatsächlich dauert es auch nicht lange, bis eine zweite Frau aus dem Dorf verschwindet.

Von da an nimmt die ganze Geschichte so an Fahrt auf, dass es echt schwer fällt, das Buch aus der Hand zu legen. Vor allem, als Hunter ganz überraschend persönlich in die Sache hineingezogen wird.