Eine zweite Chance für Alfred

Ich habe von Akif Pirincci "Felidae" gelesen, die Bücher dazwischen ausgelassen und dann "Die Damalstür" geschenkt bekommen. Irgendwann lag nichts mehr zum Lesen herum, und ich denke mir so: Warum nicht? 10 Stunden später hatte ich wieder nichts mehr zum Lesen, da war ich nämlich fertig mit dem Buch. So kann's gehen.

Also: Alfred Seichtem war mal ein angesagter Maler, ist jetzt 40 Jahre alt und am Ende. Keiner will mehr seine Bilder kaufen, seine Ehe ist im Eimer, und Kohle hat er auch nicht gespart. Es reicht gerade noch für billigen Fusel, aber auch das nicht mehr lange. Durch Zufall kommt er in die Nähe seines früheren Hauses und bemerkt eine Art Gartentür, die noch nicht da war, als er noch in der Straße gewohnt hat. Alfred geht durch und wird 10 Jahre in der Zeit zurück versetzt.

Damals sind seine Frau und er gerade in das Haus eingezogen, er war noch berühmt und die Ereignisse die zu seinem Absturz geführt haben, sind noch nicht passiert. Eigentlich ein klassischer Fall von Glück gehabt - Alfred weiß ja, was er alles verbockt hat und kann im zweiten Anlauf einfach richtig handeln. Allerdings gibt es ein klitzekleines Problem. Sein zehn Jahre jüngeres "Ich" ist auch noch da, und der muss weg, genauso wie das zehn Jahre jüngere "Ich" seiner Frau.

Logische Abfolge von Ursache und Wirkung