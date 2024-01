Was haben Barack Obama und SWR3-Musikredakteur Dirk Scherer gemeinsam? Sie empfehlen beide den meisterhaften Sience-Fiction-Roman Die Drei Sonnen des chinesischen Autors Liu Cixin.

Die Geschichte, die Liu Cixin in 545 Seiten gesteckt hat, würde schon allein für drei Bücher reichen, dabei ist Die Drei Sonnen nur der erste Teil einer Trilogie. Es ist mehr als eine typische Geschichte aus der Science-Fiction, in der es um fremde Planetensysteme und Kontakt mit Außerirdischen geht. Es steckt viel Kulturgeschichte, Philosophie und viel spannende Wissenschaft aus dem Bereich der Physik in dem Buch – alles was zu komplex erscheint, findet der Leser übrigens in den fast 50 Seiten des Anhangs gut erklärt.

Der Roman beginnt inmitten der blutigen und erbarmungslosen Kulturrevolution Chinas im Jahr 1967. Physikprofessoren wurden öffentlich an den Pranger gestellt und zu Tode geprügelt, nur weil sie die Lehren von Einstein vertraten. Einer davon war der Vater von Ye Wenjie (Wenschiee). Die chinesische Kulturrevolution hat Narben auf der Seele von Ye Wenjie hinterlassen, diese sind auch 38 Jahre später zu spüren – Ye Wenjie ist heute selbst eine Wissenschaftlerin. Die Geschichte fließt gekonnt zwischen den zwei Zeitperioden hin und her.

„Erfolgreiche“ Suche nach Außerirdischen

Dabei gehen wir Leser mit Ye auf die Entdeckungsreise zur Frage: Kann es sein, dass das Verhalten der Menschen von Natur aus böse ist? Eine philosophische Frage, die Ye Wenjies Welt auf den Kopf stellt. Sie arbeitet als erwachsene Frau an einer geheimen Militärbasis, die den Weltraum nach Außerirdischen absucht. Und eines Tages geschieht genau das: Die Menschen sind nicht alleine im All.

Ein Muss für Science-Fiction-Fans

Autor Liu Cixin entwickelt daraus einen sprachlich tollen und spannenden Thriller, der die Grenzen unserer Realität sprengt. Uns Lesern wird der so sicher geglaubte Boden unter den Füßen entrissen. Wie dem Professor für Nanowissenschaften Wang Miao dem plötzlich ein Countdown auf seiner Netzhaut erscheint – nachdem viele seiner Kollegen Selbstmord begangen haben.

Man meint, es sei ein Roman im Roman und doch gehört alles zusammen. Der erste Teil der sogenannten „Trisolaris-Trilogie“ ist für Science-Fiction-Fans ein Muss und Autor Liu Cixin wird zu Recht mit Meistern wie Arthur C. Clarke verglichen. Im Osten gehen gleich Drei Sonnen auf.