Ein Krimi voller Poesie und Lyrik

Es ist ja meistens so, dass die Hauptkommissare in Krimis einen an der Klatsche haben. Der Leiter der Pariser Mordkommission Jean-Baptist Adamsberg hat sie aber wirklich nicht alle! Ständig macht er sich Gedanken, die sich sonst kein Mensch machen würde. Oder er bekommt bei einem Besuch auf dem Land von ein paar Dorfbewohnern ein Hirschgeweih geschenkt, das er von nun an mit sich rumträgt. Aber am Ende machen viele der Gedanken Sinn!

Worum geht’s bei "Die dritte Jungfrau"? Erst mal um zwei Tote in Paris die ermordet wurden, nachdem sie das Grab einer Jungfrau fortgeschrittenen Alters geschändet hatten. Am Grab: keine Spur. Es wurde nichts entnommen, es wurde nur am Kopfende geöffnet. Durch die wirren Ermittlungen der Mordbrigade findet die Polizei ein weiteres Grab einer weiteren Jungfrau, wo dasselbe passiert sein muss. Außerdem gibt es da noch zwei getötete Hirsche in der Normandie, denen sorgfältig das Herz herausgeschnitten wurde. Kommissar Adamsberg bringt diese Dinge und noch einen toten Kater so wie gestohlene Knochen einer kirchlichen Reliquie irgendwie in Zusammenhang... Schnell wird für ihn klar: es wird eine dritte Jungfrau sterben. Nur wer und wo?