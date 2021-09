Mit einer Portion liebevoller Ironie

Renee ist Witwe, 54 und Concierge in einem von äußerst wohlhabenden Menschen bewohnten Stadtpalais in Paris. Renee stellt sich dumm. Sie arbeitet hart daran, dem Klischee der ungebildeten, dumpfen, kulturlosen, leicht schlampig gekleideten Haushüterin zu entsprechen, das die Palaisbewohner in ihrer unaufmerksamen Selbstgefälligkeit von Renees Berufszweig pflegen. Keiner von ihnen käme auf die Idee, dass Renee am liebsten philosophische Texte liest, dass sie die Oper liebt und ein Faible für die japanische Kultur hat. Renee dagegen hat die Macken und Schwächen der Hausbewohner längst durchschaut. Entgegen ihren Grundsätzen kann sie jedoch nicht umhin, sich auf Gespräche mit Paloma einzulassen. Paloma ist 12 und Tochter eines Politikers und einer Literaturwissenschaftlerin, deren Ehe nicht mehr funktioniert. Paloma hasst ihre Eltern und die oberflächliche Schwester. Sie ist hochintelligent und analysiert ihre Umwelt ebenso scharf wie Renee. Und sie ist zu dem Schluss gekommen, dass es sich nicht lohnt, erwachsen zu werden. Deshalb hat sie sich fest vorgenommen, an ihrem dreizehnten Geburtstag Selbstmord zu begehen. Alles verändert sich, als der japanische Geschäftsmann Ozu als neuer Bewohner in das Haus zieht. Ozu ist sehr belesen, er ist Opernfan und hat Renees Verschleierungstaktik sehr schnell durchschaut.