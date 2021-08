Das absolute Fantasy-Überraschungsei

Da hat man sich auf den ersten 30 Seiten noch nicht mal warm gelesen, schon sind alle vorgestellten Figuren wieder tot. Naja, fast alle.

Einer überlebt. Der ist so eine Art Wikinger und heißt Mandred. Ungehobelt, laut, brachialer Humor, aber mutig, gutherzig und einer der drei Helden. Mandred schafft es nach dieser ersten Schlacht gegen eine Bestie gerade noch, sich schwerverletzt in einen magischen Steinkreis zu retten. Er fällt dort in tiefe Bewusstlosigkeit - und wacht an einem Ort auf, der ihm absolut fremd ist: In Albenmark, der Welt der Elfen. Als die Elfenkönigin von Mandreds Schlacht erfährt, weiß sie sofort: Diese Bestie ist ein Dämon. Sie schickt die beiden Elfen-Krieger Farodin und Nuramon - und zu dritt ziehen sie gegen den Dämon zu Felde, der die Elfenwelt genauso bedroht wie die Menschenwelt. Farodin und Nuramon suchen aber auch nach der Elfin Noroelle, in die beide unsterblich verliebt sind, die aber Opfer des Dämons wurde. Und schon ist man mitten drin in einer sehr romantischen und witzigen Geschichte.