Zum Schlapplachen

"Dinnie, ein übergewichtiger Menschenfeind, war der schlechteste Geiger von New York. Trotzdem übte er gerade tapfer, als zwei hübsche kleine Feen durch sein Fenster im vierten Stock flatterten und auf seinen Teppich kotzten."

Schottische Distelfeen kotzen übrigens aus den selben Gründen wie Menschen. Zum Beispiel weil sie zu viel getrunken haben. Unsere beiden Heldinnen Heather und Morag haben mit ein paar anderen Feenkumpels in Schottland gefeiert und gebechert, wurden mitsamt der Bierkiste auf einen LKW verladen, in ein Flugzeug getragen und nach Amerika geflogen. Dort müssen sie nicht nur ihren Rausch auskurieren, sie müssen sich auch noch in der hektischsten und morbidesten Stadt der Welt zurechtfinden.

Und weil die Situation ohnehin schon sehr schwierig ist, verkrachen sich die beiden leicht cholerisch veranlagten Feen zu Anfang gleich mal ordentlich und müssen daraufhin allein zurechtkommen. Na ja, nicht ganz allein. Jede findet einen Menschen bei dem sie bleiben kann und der selbst irgendwie Hilfe braucht.

Als Morag mehrere Hummer aus einem Restaurantaquarium in Chinatown befreit, hat sie direkt die chinesische Feenmafia auf'm Hals. Heather schafft das selbe Kunststück mit den schwarzen Feen aus Harlem indem sie ihnen einen heiligen Spiegel klaut. Ärger ist sowieso der zweite Vorname der beiden Mädels und so gibt's im weiteren Verlauf der Story reichlich davon.

Cocktail aus schwarzer Schuhwichse und Methylalkohol

Es ist auch immer wieder wunderbar, wie sie sich versuchen rauszureden und wenn das auch nichts mehr nutzt, der anderen die Schuld an der komplett verfahrenen Situation zuschieben. Das war übrigens schon in ihrer schottischen Heimat so und hat schließlich zu ihrer Verbannung geführt. In dem ganzen Feenkuddelmuddel kämpfen auch noch schizophrene Obdachlose um das Rezept eines Cocktails aus schwarzer Schuhwichse und Methylalkohol, der sie, nebenbei bemerkt, erst so richtig plemplem gemacht hat, und ein schwer krankes Menschenmädchen will unbedingt den Kunstpreis der 4. Straße gewinnen.