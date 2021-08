Spannender Justizthriller, den man schwer wieder weglegen kann

Wenn man ein Buch fertig gelesen hat, ist man oft ein bisschen traurig, weil die Hauptfiguren gute Bekannte geworden sind und dann plötzlich einfach aus dem Leben verschwinden. In John Grishams "Die Erbin" trifft man viele der Protagonisten aus seinem Bestseller "Die Jury" wieder, zum Beispiel Anwalt Jack Brigance. Der hatte ja in der Jury einen schwarzen Vater rausgeboxt, der die Vergewaltiger seiner Tochter erschossen hatte. Inzwischen, 3 Jahre später, ist vom Ruhm aber nicht mehr viel übrig geblieben und die Fälle sind auch langweiliger geworden. Bis er einen Brief bekommt - von einem schwer kranken Millionär, der sich erhängt hat: Ein Testament - handgeschrieben und gemein. Hier ein kleiner Auszug: "Es wird mit Gewissheit einigen Ärger provozieren, deshalb habe ich Sie ausgewählt, um meinen Nachlass rechtlich zu vertreten. Ich möchte insbesondere meine beiden erwachsenen Kinder, deren Kinder und meine beiden Exfrauen leer ausgehen lassen. Ich will, dass sie alle Trauerrituale durchlaufen, ehe sie erfahren, dass sie nichts bekommen werden". Sein fast 25 Millionen Dollar schweres Vermögen soll zu einem Großteil seine Haushaltshilfe bekommen. Hinzu kommt, dass die Erbin auch noch schwarz ist. In Mississippi ein Problem.